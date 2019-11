Saint-Louis/ treizième session des Mardi du numérique : les universités invitées à être en adéquation avec les exigences de compétence des entreprises

L'université Gaston de Saint-Louis a accueilli ce mardi la treizième session des Mardi du numérique.

Cette rencontre placée sous le signe du numérique, de la promotion des compétences et connaissances, est une occasion pour les panélistes d'inviter les universités à être plus en adéquation avec les exigences de compétence des entreprises.

Car selon Ibrahima Nouridine Diagne, président de African Performance, "Le Sénégal est très bien fourni en terme en matière de production de compétences à travers ces différentes universités, mais le défi consistant à mettre en place des compétences reste partagé et les universités doivent jouer pleinement ce rôle de partage de connaissances".

Cependant, souligne-t-il toujours, « il reste à déterminer le rôle de chaque partie, à savoir le secteur privé, les jeunes étudiants et le milieu académique et l'Etat afin de promouvoir le numérique dans ce pays ».

Pour la part de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le recteur Ousmane Thiaré de souligner que le temple du savoir s'est toujours engagé à faire de l'informatique dans toutes les formations depuis son ouverture. Ce qui fait selon toujours le recteur Ousmane Thiaré, que toutes les universités doivent s'adapter par rapport au numérique...