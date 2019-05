Saint-Louis / situation inquiétante du marché de Ndar : les commerçants tirent la sonnette d'alarme et interpellent la plus haute autorité

Des branchements clandestins un peu partout dans tous les recoins du marché, des murs qui menacent de s'effondrer à tout moment et un manque absolu d'hygiène, tel est le premier constat qui s'offre aux yeux une fois que l'on pénètre dans le marché de Ndar.

Une situation qui inquiète fortement les commerçants établis dans le marché.

Dans ce reportage réalisé sur les lieux, ils expriment tout leur mécontentement à l'endroit des autorités qui peinent à respecter leurs engagements.

À cet effet, ils tirent la sonnette d'alarme sur ce danger public qui les guette. Il interpelle également la plus haute autorité du pays pour que des solutions soient prises dans l'immédiat et qu'on leur construise un nouveau marché digne de son nom...