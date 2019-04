Saint-Louis / nomination Samba Ndiobène Ka au ministère de l’élevage : Ses ex-collaborateurs de la SAED parlent de ces compétences

La nomination du directeur général de la SAED au ministère de l’élevage a suscité une grande satisfaction chez ses amis et collaborateurs de la SAED qui n’ont pas manqué de témoigner la bienveillance et le bons sens de l’homme.

La rédaction de Dakaractu/Saint-Louis a saisi cette occasion pour faire un petit retour à la source afin de recueillir la réaction de ses collaborateurs sur cette nomination.

À en croire le directeur adjoint de la société, Aboubacry Sow, ceci constitue une grande fierté pour eux. «Un homme pétri de qualités, très compétent techniquement », affirme-t-il.

Poursuivant son témoignage, le DGA estime que la connaissance qu’il a sur l’équipement agricole et les valeurs qu'incarne l’actuel ministre de l’élevage, font de lui un fonctionnaire complet pétri de connaissances.

Abondant dans le même ordre d’idées, Maimouna Dia, l’actuel secrétaire par intérim du directeur général de la SAED témoigne l’honnêteté de l’homme qui, selon elle « est très rigoureux dans le travail».

« Un professionnel de haut niveau, un cadre aguerri», témoigne également Bamba Fall, le directeur financier et comptable de la SAED.



Selon toujours le comptable, «l’homme est doté d’un savoir, savoir-faire et être à la fois et d’un sens de l’écoute faisant de lui un bon manager».