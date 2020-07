Saint-Louis : le PDS se démarque de toute idée de création d'un nouveau parti politique et invite Ameth Fall Braya à rester

Dans un communiqué rendu public au terme de leur assemblée générale, la coordination départementale du PDS de Saint-Louis réaffirme son ancrage dans le parti démocratique sénégalais. Les libéraux de la région Nord dégagent en touche toute idée visant à mettre en place un nouveau parti politique issu du PDS. Ils invitent également Ameth Braya à rester dans le parti et à continuer le combat.

« La Coordination Départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Saint-Louis demande à son Coordinateur et leader M. Ameth FALL Braya, de continuer le combat qu’il a toujours mené au sein de son parti pour le rayonnement du PDS. Après la perte du pouvoir, tous les grands leaders sont partis rejoindre les prairies marron-beige, lui seul, M. Ameth FALL BRAYA, est resté pour tenir le flambeau du PDS à Saint-Louis. À l’unanimité, la Coordination Départementale du Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) de Saint-Louis demande à son Coordinateur et leader M. Ameth FALL BRAYA de réaffirmer son ancrage dans le Parti Démocratique Sénégalais (P.D.S) et son militantisme à son leader, le Président Me Abdoulaye Wade», lit-on dans le communiqué qui nous est parvenu.

Une assemblée générale tenue quelques jours après l'annonce de la création du parti Suxali Soppi par la bande à Oumar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye, Ameth Fall Braya entre autres...