Saint-Louis : la commune de Ndombo Sandjiry traîne Abdoulaye Saidou Sow devant la Cour Suprême

Le mouvement contre l’Aliénation et l’Accaparement des terres de la commune de Ndombo Sandjiry situé dans le département de Dagana (région de Saint-Louis), par le biais de leur conseil, a saisi la Cour suprême. Ceci, pour un recours en annulation contre l'arrêté n°018236 du 4 mai 2021 de l’ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique Abdoulaye Saidou Sow portant autorisation de lotir un Terrain non Immatriculé (TNI), d'une superficie de 114 hectares 31 ares 95 centiares, sis à Ndombo Extension, dans le Département de Dagana, pour le compte de la commune de Ndombo Sandjiry.

À cet effet, dans une correspondance adressé à leur avocat, le Président de la Chambre Administrative de la Haute Cour a ordonné un transport sur les lieux ce mardi 04 juin 2024, à 10 heures afin de statuer sur cette affaire.

Par ailleurs, dans un communiqué transféré à Dakaractu, ledit mouvement a tenu à souligner que leur organisation contre l’accaparement et l’aliénation des terres, s’inscrit uniquement dans le sens d’attirer l’attention des hautes autorités étatiques, notamment le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. « L’enjeu principal est de récupérer les terres spoliées de NDOMBO SANDJIRY et de les restituer aux ayants-droit. Telle est la quintessence de notre combat, que nous continuerons de perpétuer sans relâche, afin que justice soit rendue au profit des paysans, agriculteurs, pêcheurs et autres habitants de Ndombo Sandjiry », lit-on dans le document.

Ainsi, l’organisation reste optimiste sur le déplacement sur site d’une mission de la Haute Cour de justice pour que le problème soit réglé, une bonne fois pour toutes...