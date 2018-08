Saint-Louis : colère des éleveurs du foirail de Guinaw rails- L’aliment de bétail offert par le gouvernement retourné

Les éleveurs du foirail de Guinaw Rails dans le faubourg de Sor sont très remontés contre les responsables du Service régional de l’élevage. La distribution de l’aliment de bétail destiné à l’ensemble des éleveurs a suscité beaucoup de frustrations parmi ces derniers .Au foirail de Guinaw rails, seulement 54 sacs de ce produit pour ruminants leur ont été remis. Un partage qu’ils jugent très inéquitable par rapport aux 4 tonnes qu’ils avaient reçues l’année dernière. Selon Momath Cissé et Babacar Diop responsables et porte-parole de ces éleveurs, cette aide est venue compliquer les choses au niveau du foirail au lieu d’apporter une solution car ont-expliqué : ’’ notre GIE compte près de 300 membres, ce qui ne permet pas de faire le partage entre tous les concernés. Et pourtant lors de la récente visite du ministre de l’Elevage, cette dernière avait donné des assurances que le ratio serait augmenté vu la taille de ce foirail mais finalement rien de tout cela n’a été concrétisé. C’est pourquoi en tant que responsables et après concertation avec nos membres, nous avons jugé nécessaire de pas prendre ce quota qui ne représente absolument rien’’.



Ousseynou Sall secrétaire général du foirail d’ajouter que le gouverneur et le préfet de Saint-Louis ont été saisis pour régler cette injustice mais en vain. Les éleveurs ont rappelé qu’ils n’ont jamais reçu le soutien du gouvernement depuis qu’ils sont installés dans cette partie de la ville pour mener cette activité d’élevage.