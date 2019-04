Saint-Louis/actes de vandalisme au rectorat UGB : La coordination du SAES s'indigne et décrète 72h de grève

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Dakaractu/Saint-Louis, la coordination du SAES, section UGB « constate avec amertume et indignation les actes de vandalisme perpétrés contre le recteur de l'UGB et un enseignant en plein service ».

Ce même communiqué renseigne que « un groupe d'étudiants dirigé par la coordination des étudiants de Saint-Louis a fait irruption dans le bureau du recteur pour y verser des eaux usées, en proférant des menaces de mort et des injures à l'encontre du recteur Ousmane Thiaré. »

À cet effet, le secrétaire général du SAES section UGB, Ndjignoum Diouf et ses camarades « alertent l'opinion publique sénégalaise sur ces actes et appellent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du recteur et des enseignants. »

Par ailleurs, ces enseignants « décrètent un mot d'ordre de 72h de suspension de toutes activités pédagogiques et administratives et réclament la traduction des auteurs de ces actes de vandalisme devant le conseil de discipline... »