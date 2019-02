Saint-Louis / Youssou Diallo (pôle communication Bby) à ses camarades : " Aucune élection n'est gagnée à l'avance. Une élection se gagne au soir du scrutin après l'expression du suffrage universel... "

Depuis quelque temps les membres du régime sortant s'engouffrent dans une confiance jamais égalée pour une victoire dès le premier tour du candidat Macky Sall au soir du 24 Février prochain.

Une confiance qui risquerait de coûter cher à la coalition Benno Bokk Yakaar et son candidat. Car, selon le coordinateur du pôle communication départemental de la coalition BBY à Saint-Louis, Youssou Diallo, "aucune élection n'est gagnée à l'avance. Une élection se gagne au soir du scrutin après l'expression du suffrage universel".

Lors d'une rencontre d'échanges avec la presse locale sur la couverture médiatique de la campagne du candidat Macky Sall au niveau local, Youssou Diallo invite ses camardes et ses alliés de la coalition BBY, à éviter de tomber dans le piège de la présidentielle de 2012 qui avait mal tourné pour le candidat Abdoulaye Wade par excès de confiance.

Un autre fait sur lequel le coordinateur a voulu attirer l'attention de ses camarades de parti, c'est la division constatée depuis quelques temps entre les différents responsables de la coalition Bby à Saint-Louis.

"Nous avons constaté depuis le démarrage de la campagne des prémices, de plus haut responsables semblent fonctionner en parallèle.

Ce qui fait que nous tirons la sonnette d'alarme pour que cette question soit très rapidement traitée et que ces gens soient rappelés à la raison, car aucune élection n'est gagnée à l'avance. Et que si ces prémices se poursuivent, nous courrons le risque de ne pas atteindre le résultat fixé qui est la réélection du président Macky Sall", dixit le coordinateur Youssou Diallo...