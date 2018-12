Saint-Louis / Visite du Président Macky Sall : Les préparatifs vont bon train dans la capitale du Nord

Une tournée effectuée au centre ville de Saint-Louis permet de constater que les préparatifs vont bon train pour accueillir le président de la République Macky Sall dans la capitale du Walo.

Déjà quelques banderoles portant des messages et l'image du président Macky Sall sont attachées à l'entrée de la ville. Une manière de faire passer le message, mais aussi de lui souhaiter la bienvenue.

Le constat reste également le même dans certains hôtels de la ville. Les réservations sont passées du simple au double. Déjà des représentants de certains ministères et démembrements de l'État sont installés depuis hier dans la capitale.

À la place Faidherbe, en face de la gouvernance aussi, on s'attèle à l'érection de la tribune devant abriter la cérémonie.

Pour la mobilisation et l'accueil, l'on constate que certains ont déjà confectionné des pancartes.

Au moment où ses lignes sont écrites, des agents de l'intendance du palais sont à la gouvernance de Saint-Louis pour réfléchir sur les aspects sécuritaires devant entourer la visite attendue ce vendredi, du Président de la République à Saint-Louis...