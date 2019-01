Saint-Louis : Une équipe de jeunes entrepreneurs annonce la mise à disposition prochaine d'un drone made in Sénégal pour pulvériser des zones à eaux stagnantes

L'initiative est du groupe Géomatica composé de cinq jeunes sénégalais spécialisés dans la technologie notamment le drone.

En conférence de presse dans la capitale Nord, ces jeunes ont annoncé la mise à disposition dans les prochains jours d'un drone made in Sénégal.

Selon le Docteur Laba Ly Touré, l'idée est de "monter un drone qui va être utilisé pour le traitement des zones infectées de moustiques et inondées par les eaux stagnantes pendant l'hivernage et qui sont inaccessibles". L’engin sera assez performant pour porter un réservoir pour plus d’une vingtaine de minutes soutient il toujours.

Selon les estimations, le drone sera capable de traiter trois litres de produit par minute sur une largeur de deux mètres et pour également couvrir une surface de 1 ha en 10 mns, soit 1L/minute.

Ce groupe de jeunes dit compter jouer sur les échelles techniques pour le renforcement des capacités afin de promouvoir la formation des jeunes sur l'usage des drones et maximiser l'accès à l'information et la recherche…