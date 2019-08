Saint-Louis : Une convention communale collective officiellement lancée par cinq communes pour concrétiser l’Opération Zéro déchet

Cette convention communale collective officiellement lancée dans la commune de Ndiébène-Gandiole agit dans le cadre du Progep (Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation aux changements climatiques).

D'un financement global de 500 millions CFA, ce projet est destiné aux cinq communes du département de Saint-Louis, notamment les communes de Mpal, Fass-Ngom, Gandon, Ndiébène-Gandiole et Saint-Louis.

Le lancement de ce projet dont le maire de la commune de Ndiébène-Gandiole, Arouna Sow est le coordonnateur, a vu la mobilisation collective des notables, les partenaires techniques et financiers et les mouvements citoyens pour la concrétisation de l'opération zéro déchet…