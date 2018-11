Saint-Louis : Un pêcheur témoin du chavirement retrace les faits et interpelle les autorités

Dans cette interview avec Dakaractu, à Guet Ndar (un quartier populaire de pêcheurs), Massamba Thiam retrace le film de la collision de pirogues survenue hier à la brèche. Selon lui, les trois pirogues qui se sont télescopées faisaient une course pour atterrir le premier afin de vendre leurs poissons. Et une fois arrivées au milieu de la brèche, l'irréparable s'est produit. Les pirogues se sont renversées et les pêcheurs retrouvés dans l'eau au milieu de cet espace qui hante le sommeil de tous les pêcheurs de Guet Ndar.

Même s'il n'a pas confirmé qu'il y a eu des morts, notre témoin avoue l'existence de plusieurs blessés dont certains dans un état grave.

C'est pourquoi Massamba Thiam interpelle les autorités pour le démarrage effectif des travaux du bardage de la brèche...