Saint-Louis /: UNAPAS pour la mise en place d'un fonds de compensation pour la pêche et la création d'une banque bleue

À l'occasion de la célébration de la fête du travail à Saint-Louis, l'Union nationale des acteurs de la pêche artisanale de Saint-Louis demande la mise en place d'un fonds de compensation pour la pêche dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz de la région, ainsi que la création d'une banque bleue.

Car, selon Moustapha Dieng le secrétaire général de l'UNAPAS, « on ne peut pas dire que la pêche est une économie bleue, alors qu'elle n'a pas de sources de financement. Il nous faut une économie bleue pour permettre à nos femmes de trouver des financements ».

Ces artisans de la pêche invitent également l'État à trouver des solutions le plus rapidement possible sur la question de l'embouchure...