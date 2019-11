Saint-Louis / Toussaint : Hommage rendu aux militaires et anciens combattants disparus

Comme célébrée partout ailleurs dans le monde ce 01 Novembre, Saint-Louis a également commémoré la fête de la Toussaint au cimetière militaire de Guet Ndar.



L'adjoint au gouverneur, Khadim Hanne, le Commandant de zone en compagnie du commandant de légion, du préfet Mme Mariama Traoré, la première adjointe au maire Aida Mbaye et les autres autorités administratives de la ville, ont procédé ce matin à un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des morts au cimetière militaire de Guet Ndar.



Ce rituel consacré essentiellement à la visite et au nettoyage des tombes familiales et celles des proches disparus, était une occasion pour les autorités et les familles de militaires, de rendre un vibrant hommage aux militaires et anciens combattants morts.