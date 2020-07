Saint-Louis : Testé positif à la Covid-19, le directeur du centre hospitalier régional invite davantage au respect des gestes barrières édictés.

Thierno Seydou Ndiaye, ditecteur du centre hospitalier régional de Saint-Louis n'a pas échappé au virus de la Covid-19, malgré ses multiples sorties de sensibilisation pour stopper la propagation du virus dans la zone Nord.



En effet, Thierno Seydou a été testé positif au virus de la Covid-19. "J’ai été testé positif à la COVID-19 malgré toutes les précautions prises en tant qu’acteur participant à la lutte contre cette pandémie", informe le directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Thierno Seydou Ndiaye estime que cela montre que le virus est toujours là et sa progression est très rappide.



Le directeur de l'hôpital invite ainsi la population à respecter davantage les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires."En remerciant le Tout Puissant, je sollicite vos prières et vous recommande le respect des consignes et gestes barrières édictés par le ministère de la santé. Protégez vous et protégez vos familles. Qu’Allah nous assiste et nous préserve.", conclut Thierno Seydou Ndiaye...