Saint-Louis / Soutien de Mamour Cissé à la candidature de Macky Sall : Ses partisans "déclarent ne pas être en phase avec le choix du Président Mamour Cissé"

Dans un communiqué qui est parvenu à la rédaction de Dakaractu Saint-Louis et signé par l'assemblée générale extraordinaire sous la présidence de Mamadou BADIANE, la Fédération de Saint-Louis du PSD / Jant bi se démarque du soutien apporté par leur président Mamour Cissé au candidat Macky Sall.





Dans le communiqué, l'Assemblée générale "déclare ne pas être en phase avec le choix du Président Mamour Cissé et confirme, en conséquence, son ancrage dans la dynamique du Front de Résistance Nationale / C25".

Pour la prochaine présidentielle, la Fédération de Saint-Louis du PSD / Jant bi, "se transforme, en mouvement pour une République Démocratique (MRD) et engage les jeunes, les femmes, les étudiants, les cadres, les adultes et les sympathisants du parti à se mobiliser en permanence et à participer activement à toutes les actions entreprises par le FRN / C 25".

Par ailleurs, Mamadou Badiane et ses camarades indiquent que dans les prochains jours, ils dévoileront le nom du candidat que le MRD aura décidé de soutenir à l’élection du 24 Février 2019...