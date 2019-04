Saint-Louis /Site de relogement des sinistrés de Khar Yallah : 16 chefs d'équipe formés pour la maintenance des unités mobiles

Pour assurer la durabilité des unités mobiles installées sur le site Diogob dans le cadre du programme de relèvement d’urgence des populations de la Langue de Barbarie, une session de formation destinée aux 16 Chefs d’équipe sélectionnés parmi les communautés bénéficiaires de Khar Yallah et de la Langue de Barbarie, a été ouverte à Saint-Louis.

Cette session de formation initiée par l'UNOPS cherche à mieux outiller ces chefs d'équipe sélectionnés pour bien assurer la maintenance des unités mobiles après leur installation.

Selon le chef du projet UNOPS Moustapha Tahirou, "Les bénéficiaires de cette formation ont été sélectionnés sur la base des termes de référence. Et ils seront formés à la maçonnerie, à la plomberie, à la menuiserie, à l’assemblage des unités mobiles, à l’électricité et au nettoyage entre autres…"