Saint-Louis / Sinistrés de Khar Yallah : « Le relogement se fera au plus tard le 30 Juin » (Mansour Faye)

Le relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie au nouveau site de Boudiouck se fera au plus tard le 30 Juin prochain, l'assurance est du maire de Saint-Louis Mansour Faye lors d'une visite qu'il a effectuée sur le nouveau site. Le maire Mansour Faye se félicite de la rapidité notée dans l'exécution des travaux.

Mansour Faye de rassurer également que toutes les conditions de vie seront bien assurées et les familles seront accompagnées en terme d'infrastructures et d'équipements.