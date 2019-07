Saint-Louis / Sidiki Kaba (ministre des Forces Armées) : « La prise en compte de la protection des droits des enfants doit être une préoccupation constante dans nos enseignements »

Venu assister à la cérémonie de remise de diplômes aux élèves qui se sont distingués le plus pour l'année scolaire 2019 à l'école Prytanée militaire de Saint-Louis, le ministre des forces armées Sidiki Kaba prône le respect des droits des enfants et la prise en compte de leur protection.

"La prise en compte de la protection des droits des enfants doit être une préoccupation constante dans nos enseignements", soutient -il dans son discours.

Le ministre a également salué les résultats performants obtenus par les lauréats et rassure quant aux membres de l'encadrement que "le gouvernement sera toujours attentif à tous les projets et systèmes qui participent à la lutte contre la sédentarité et l'immobilisme..."