Saint-Louis/ Serigne Mbaye Thiam (ministre de l'eau): « c'est manquer de respect de dire que l'attribution du marché de l'eau à Suez n'a pas été régulière »

Lors d'une visite dans le Nord du pays, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam a apporté sa réaction face aux accusations de certaines personnes qui soutiennent que l'attribution de l'eau à l'entreprise Suez n'est pas régulière. Selon le ministre, « 'est manquer de respect pour dire que l'attribution du marché de l'eau à Suez n'a pas été régulière ».

Mieux le ministre estime que le prix n'est pas le seul critère d'attribution de marché. Il est plutôt attribuer sur la base d'un prix et sur la base d'une offre technique et de service que rend l'entreprise. A termes de cette visite, le ministre a annoncé d'importants projets dans le Nord pour mieux assurer l'accès à l'eau potable à toute la population…