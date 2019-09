Saint-Louis / Sanoussi Diakité sur sa retraite : "On peut changer de cadre de travail et de statut, mais l’investissement de la personne pour sa nation ne doit jamais s'arrêter"

Même s'il est aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite, le directeur sortant de l'Office national de la formation professionnelle est d'avis que "quand on est au service de la nation, il n'y a pas de retraite. Car on peut changer de cadre de travail, d'environnement et de statut de travail, mais l’investissement de la personne pour sa nation ne doit jamais s’arrêter." Dans une interview avec Dakaractu en marge de la visite de chantier de la construction du centre de formation en tourisme de Saint-Louis, l'ex directeur de l'ONFP dit être plus que jamais déterminé pour davantage promouvoir des actions qui génèrent des transformations sociales et d'œuvrer dans la voie tracée par le président Macky Sall. Dans cette même logique, Sanoussi Diakité annonce sa candidature à la mairie de Kolda…