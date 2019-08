Saint-Louis / Samba Sy : « Amath Dansokho a vécu pleinement ce qu'il revendiquait et c'est une bonne leçon qu'il laisse à la postérité »

De l'avis du ministre du travail Samba Sy, le ministre "Amath Dansokho a vécu pleinement ce qu’il revendiquait et cela est une bonne leçon qu'il laisse à la postérité". Le ministre et membre du PIT de poursuivre : celui que nous accompagnons a vécu au service de son prochain, il a eu un engagement tout à fait plein et il a porté sa part de charge…"