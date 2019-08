Saint-Louis/Samba Ndiobène Ka (ministre de l'élevage) : « Avec la situation actuelle, le Sénégal pourra être très bien approvisionné (…) Toute famille pourra espérer avoir un mouton »

Au terme de sa tournée dans la région Nord pour constater l'effectivité des mesures prises par le gouvernement pour faire le point et faciliter l'approvisionnement en moutons dans les différents points de vente, le ministre de l'élevage et des productions animales Samba Ndiobène Ka dit être rassuré déjà sur les chiffres obtenus à moins de deux semaines de la fête de Tabaski.

"Les statistiques que nous avons nous mettent très à l'aise dans la mesure où à la même période de l'année dernière, nous avons dans la région un surplus de 7.230 têtes", se félicitera t-il.



Selon toujours le ministre, une batterie de mesures est prise pour le bon déroulement de l'opération Tabaski 2019.

Cela notamment avec la facilitation d'accès à l'aliment de bétails, l'exonération de tout ce qui est droits et taxes au niveau des frontières, mais également la mise en place de sites de vente adéquats qui permettront aux opérateurs de dérouler convenablement leurs activités.

Le ministre Samba Ndiobène Ka rassure à cet effet "qu'avec la situation actuelle, le Sénégal pourra être très bien approvisionné et en fonction des bourses des uns et des autres, toute famille pourra espérer avoir un mouton…"