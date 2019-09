Saint-Louis / Révélation de Me Madické Niang sur les Locales : "Macky Sall aura en face de lui une large coalition de l'opposition"

Dans cette partie de l'entretien exclusif qu'il a accordé à la rédaction de Dakaractu/Saint-Louis, le candidat malheureux à la présidentielle dernière, Maitre Madické Niang, révèle que l'opposition prépare activement les élections locales prochaines.

Dèjà une large coalition sera constituée par les ténors de l'oposition comme Idrissa Seck, Madické 2019 et d’autres leaders.

"Avec les ténors de l'opposition nous avons décidé d’aller aux locales prochaines dans une large coalition".

Même s’il refuse de dévoiler la liste de tous les membres de cette coalition, Maitre Madické Niang annonce que dans les prochains jours, tout le monde sera édifié sur leur démarche et d'ailleurs une rencontre officielle est prévue dans ce sens.

L'objectif de cette large coalition sera de gagner plusieurs localités lors des prochaines locales, ce qui va permettre à cette coalition, selon Me Madické Niang, de diriger les destinées de ce pays à l’issue des prochaines joutes électorales présidentielles...