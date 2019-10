Saint-Louis / Révélation d'Ameth Fall Braya sur les retrouvailles Wade / Macky : " Le projet politique est d'aller vers une formation libérale très forte pour diriger le pays le plus longtemps possible "

En marge de la rencontre officielle de la communauté Lébou du Sénégal à laquelle il prenait part à Saint-Louis ce samedi, le responsable libéral Ameth Fall Braya s'est félicité du climat politique qui règne dans le pays ces derniers jours avec les retrouvailles entre le président Macky Sall et son père Abdoulaye Wade.



"J'ai toujours réclamé les retrouvailles entre le président Macky Sall et Maitre Abdoulaye Wade pour non seulement la stabilité du pays, mais pour consolider les acquis que nous avons. Car avec le président Abdoulaye Wade nous avions beaucoup de réalisations et avec le régime du président Macky Sall nous sommes en train de faire beaucoup de réalisations. Et les deux forces unies ne feraient que renforcer le climat social, gage de développement", a souligné Ameth Fall Braya.



Qui se félicite également de la libération de Khalifa Sall. "En plus de cela Khalifa Sall vient d'être libéré, et le climat qui est en train de se créer sur la scène politique est prometteur", apprécie toujours Ameth Fall Braya.



Le leader politique n'a pas manqué de faire des révélations sur les perspectives politiques de ces retrouvailles entre le président Macky Sall et le Pape du Sopi. "Le projet politique est d'aller vers une formation libérale très forte. Car Abdoulaye Wade a toujours dit qu’il veut un pouvoir libéral sur cinquante ans. Et pour pouvoir matérialiser cela, il faut que toutes les force libérales éparpillées se retrouvent autour de l'essentiel pour développer et gouverner le pays le plus longtemps possible", laisse entendre Ameth Fall Braya…