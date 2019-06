Saint-Louis / Restaurer la navigabilité du fleuve Sénégal : Un défi à relever

Pour améliorer une meilleure navigabilité du fleuve Sénégal toute l'année, il faut améliorer et pérenniser la maîtrise du cours d'eau. Cela permettra à l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, de retrouver sa dimension de développement intégral du bassin en utilisant les eaux du fleuve pour l'agriculture irriguée. C'est du moins l'avis du Haut-commissaire de l'OMVS, Hamed Diané Séméga.

À cet effet, il sollicite l'appui des États membres de l'organisation pour coordonner toutes les actions et programmes mis en place afin de mieux préserver le fleuve Sénégal et de faire de lui un instrument de développement.

Les États membres de l'organisation étaient en conclave à Diama...