Saint-Louis : Remise de fournitures scolaires aux élèves issus des familles démunies

À Saint-Louis s'est tenue ce week-end la cinquième édition de remise de fournitures scolaires aux enfants issus des milieux défavorisés et des familles démunies.

Pour cette édition 2019, "pas moins de 190 voir 200 enfants ont été dotés de fournitures scolaires", renseigne le chef de service régional de l'action sociale, Gora Sène.

Cette remise de fournitures scolaires entre dans le cadre de la promotion de l'excellence et participe au renforcement de la politique de l'alphabétisation des jeunes.

Dans ce contexte marqué par les faibles taux de réussite dans les examens, Gora Sèye se félicite du taux de réussite obtenu par leurs différents candidats à Saint-Louis.

Le chef du service régional de l'action sociale n'a pas également manqué de remercier toutes les bonnes volontés et les partenaires qui ont participé à la bonne tenue de la cérémonie...