Saint-Louis/Relogement d'urgence des sinistrés : Le ministre Oumar Guèye face aux nouvelles revendications des relogés de Diougob

Le ministre de la gouvernance territoriale, Oumar Guèye, le ministre-maire de Saint-Louis, Mansour Faye, le directeur de l'ADM, Cheikh Issa Sall, et les différents services déconcentrés de l'État et du secteur privé, ont procédé ce Week-end à la cérémonie de remise des unités mobiles d'habitation aux population de Khar Yalla relogées à Diougob.

Lors de cette cérémonie, même si le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, a salué la capacité d'adaptation rapide des relogés dans les unités d'habitation de Diougob et le relogement provisoire de près de 160 familles, les populations, par la voix du chef de village de Diougob n'ont pas manqué d'exprimer d'autres besoins pour ce nouveau cite.

Au chef de village de Diougob de rappeler au ministre Oumar Guèye et son collègue Mansour Faye, la nécessité de construire un poste de santé dans le site mais également une école élémentaire et un collège d'enseignement. "Même si nous saluons l'efficacité des autorités, il est impératif des construire un poste de santé ici et une école élémentaire et un collège pour assurer la santé de la population et la scolarisation des enfants", souligne Babacar Ba, le Chef de village de Diougob.

Au président des sinistrés de Khar Yalla Mamadou Thiam dit Baye Fall de se féliciter des efforts fournis par les autorités, surtout le préfet de Saint-Louis pour le soutien qui leur est apporté dans un contexte où des centaines de familles étaient plongées dans le désarroi.

Prenant la parole à son tour, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Mr Oumar Guèye d'assurer aux populations que l'étape prochaine du projet c'est le relogement définitif des familles avec la construction de maisons. "L'étape prochaine sera la construction de villas. Des logements seront construits ici pour reloger définitivement les familles", rassure t-il, avant de rappeler que "L'objectif n'est pas simplement de reloger les populations affectées, mais aussi de trouver des solutions durables sur l'avancée de la mer..."

Lors de cette cérémonie, des kits alimentaires et hygiéniques ont été remis aux relogés de Diougob...