Saint-Louis : Recrudescence des accidents de la circulation.

Le constat est unanime à Saint-Louis où depuis quelques temps on note une recrudescence des accidents de la circulation.

En effet, en moins d'une semaine, trois accidents de la circulation se sont produits dans la ville tricentenaire occasionnant une perte en vie humaine et des blessés graves.

Le week-end dernier un accident de circulation avait coûté la vie au jeune footballeur Souleymane Diallo, pensionnaire de l'ASC Djoloffène. Le chauffeur, auteur de cet acte ignoble avait pris la fuite.



Comme si cela ne suffisait pas, ce lundi matin également, un autre homme a été percuté par une moto Jarkata vers les coups de 20 heures sur la route de Khor.

Le conducteur et le passant s’en sont sortis avec quelques dégâts corporels. Ils ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis par les sapeurs pompiers.



Au moment où ces accidents défraient la chronique dans la ville tricentenaire, un autre accident s'est produit encore ce mercredi matin.

L’incident s’est produit sur la RN2, en face de la cité Vauvert. Une moto Jakarta a été heurtée par un taxi alors qu’elle roulait en direction de la Commune. Le conducteur de la moto Jakarata s'en est sorti avec une fracture à la jambe.

Des faits qui interpellent les autorités administratives de la région, notamment celles en charge de la sécurité routière.