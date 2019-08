Saint-Louis / Réaménagement du secrétariat national du PDS : Les partisans de Braya rejettent la proposition de Me Abdoulaye Wade.

En point de presse cet après-midi à la permanence du PDS sise aux HLM de Saint-Louis, les partisans de Ameth Fall Braya ont rejeté la proposition du secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais visant à réaménager le secrétariat national du parti. Ablaye Fall et ses camarades estiment que cette décision de Me Abdoulaye Wade est une « antidémocratique, inopportune et clanique ». Selon toujours ces derniers, « cette décision n'est nullement l'intention de Me Abdoulaye Wade mais plutôt des personnes tapis dans l'ombre en quête de positionnement ». Même s'ils avaient soutenu la candidature du président Macky Sall lors de la dernière présidentielle, ces militants du PDS et partisans de Ameth Fall Braya revendiquent toujours leur appartenance au PDS et jugent que la « forfaiture ne devrait pas prospérer »