Saint-Louis / Rao : Une collision de deux véhicules fait un mort et quatre blessés

Alors que l'on n'a pas fini de pleurer la dizaine de personnes décédée lors de l’accident de la semaine dernière à Ndialam, une nouvelle tristesse s’abat sur la ville.



En effet, une nouvelle collision entre deux véhicules particuliers s'est produite cette nuit entre Rao et la commune de Gandon, à hauteur du centre d’enfouissement technique (CET).



Bilan cinq (5) victimes ont été enregistrées dont un corps sans vie et 4 blessés (un grave).



Le corps sans vie et les quatre victimes ont été acheminés au Centre hospitalier Régional Universitaire de Saint-Louis...