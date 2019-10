Saint-Louis / Prolifération d'usines de production de poisson et exploitation du pétrole: Les pêcheurs expriment leurs inquiétudes et interpellent les autorités...

En plus de cela, ces pêcheurs ont exprimé, également, leurs inquiétudes sur leurs activités avec l'exploitation du pétrole et du gaz à Saint-Louis. Car, selon eux, avec cette exploitation du gaz, l'espace destiné à la pêche sera réduit. Ce qui sera non sans conséquence pour les acteurs de la pêche.

La Coalition nationale Plaidoyer/ transparence dans la gestion des petits pélagiques au Sénégal, a alerté sur la prolifération des usines de production de poissons. C’était lors d'un atelier de mobilisation sociale sur la transparence dans la gouvernance des pêches. "L'implantation des usines est un véritable problème. Les études d'impacts environnementaux ne sont pas conformes aux prescriptions règlementaires d'Etat. Et il n'y a aucune enquête publique qui respecte les normes", a déploré Mamadou Diop Thioune, membre de ladite coalition.À cet effet, ladite coalition nationale a invité les autorités à prendre en compte les préoccupations des acteurs de la pêche en les impliquant dans la prise de décision...