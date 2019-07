Saint-Louis / Production des énergies renouvelables en Afrique : Universitaires, experts et acteurs du système engagent les réflexions dans la région Nord.

Pendant dix jours, la région de Saint-Louis va accueillir la cinquième édition de l’École Internationale d’Été sur les Énergies Renouvelables. Cette rencontre va réunir plusieurs participants, notamment des experts venant de cinq pays différents, des universitaires et des étudiants pour réfléchir et former certains étudiants sur la production des énergies renouvelables en Afrique. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le recteur de l'Université Gaston Berger, M. Ousmane Thiaré souligne que "l’Afrique a un potentiel hydroélectrique estimé à 25.000 mégawatts, une énergie éolienne, avec des vitesses de vent importantes le long des côtes ou dans les zones désertiques. Et l’ensoleillement moyen en Afrique de l’Ouest représente un potentiel d’environ 5 à 6 kWh/m2/jour".