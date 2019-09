Saint-Louis / Opération zéro déchet au Sénégal : Ross-Béthio se lance…

Le maire de la commune de Ross- Béthio, Amadou Bécaye Diop, les populations de la commune et les mouvements de jeunes de la localité ont procédé ce week-end au lancement de l'opération zéro déchet à Ross-Béthio.

Cet opération lancée dans le marché et aux encablures de la RN2 permettra, selon le maire Amadou Bécaye Diop, de se débarrasser des déchets et d'assurer la propreté de la ville.

Pour assurer le suivi et la gestion de la propreté de la ville, le maire annonce la mise en place d'un comité de suivi et de sécurisation de la ville. Cela de concert avec les autorités administratives et les populations de Ross-Béthio...