Saint-Louis / Opération de démolition de maisons à Ngallèle- Khar Yalla : 8 personnes, dont 2 femmes et 6 hommes arrêtées et placées en garde à vue.

Suite aux opérations de démolition de maisons à Ngallèle-Khar Yalla qui s'est encore poursuivie ce matin, une vague d’arrestations a été notée du côté des propriétaires de maisons.



Ne pouvant pas rester sur place et voir leurs maisons construites à coup de millions de francs démolies, ces propriétaires ont sonné une vaste mobilisation avant de barrer la RN2 à hauteur de Ngallèle.



L'intervention des forces de l'ordre et de sécurité a permis de mettre aux arrêts 8 personnes dont 2 femmes et 6 hommes.



"Il y a deux dames et six hommes qui ont été arrêtés. Car ils avaient brulé des pneus et bloqué la circulation pour exprimer certainement leur mécontentement", précise le commissaire Bécaye Diarra.



Selon toujours le commissaire central de Saint-Louis, M. Bécaye Diarra qui confirme l'arrestation, les personnes mises en cause sont poursuivies pour "entrave à la circulation et attroupement sur la voie publique".

Il précise également qu’une enquête est ouverte pour voir la suite à accorder à cette affaire…