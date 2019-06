Saint-Louis : Omar Guèye en mode Fast Track sur le projet de relèvement et de la résilience des sinistrés de la Langue de Barbarie.

Lors d'une visite effectuée dans le site de relogement des sinistrés de la Langue de Barbarie et au terme d'une rencontre avec les différents acteurs du projet de résilience de Saint-Louis, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire, M. Oumar Guèye, note avec "satisfaction l'évolution de manière très positive des travaux" dans le site de relogement des sinistrés à Diougob. Le ministre s'est également félicité du travail remarquable réalisé par l'agence de développement municipal à sa tête le directeur Cheikh Issa Sall. Au terme de cette visite à Khar Yalla et Diougob, le ministre Oumar Guèye annonce "qu'au courant du mois de Juillet ces populations pourront s'installer définitivement dans le site. Car la sécurité sera assurée et les contraintes seront levées…"