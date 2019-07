Saint-Louis / Nuit de l'entrepreneuriat : Le Conseil régional de la jeunesse engage les collectivités locales à accompagner le fonds de financement régional dédié à l'entrepreneuriat des jeunes

À l'initiative du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, la ville tricentenaire a accueilli pour la première fois la nuit de l'entrepreneuriat. Cette soirée de gala dédiée à l'auto-emploi a permis de réunir les différentes institutions publiques, les entreprises, les banques et les institutions financières décentralisées ainsi que toutes les autres organisations de développement présentes dans la région de Saint-Louis, pour développer un mécanisme durable capable de booster l’entrepreneuriat des jeunes dans la région à travers l’élaboration du Fonds Régional pour l’Entrepreneuriat des Jeunes (FOREJ). Selon le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, Fara Ndiaye, cette initiative est née d'une dynamique de vision stratégique d'accompagnement de l'auto-emploi des jeunes dans la région Nord. Cela en s'appuyant sur les collectivités territoriales pour améliorer de manière plus efficace et durable, l’accès au financement des jeunes, l’assistance technique et la procédure d’octroi des financements sous forme de crédit revolving. Ce rendez-vous d'affaires a permis également de remettre des financements à des start-up avec l'appui de l'antenne Nord de la coopération allemande Giz, à travers le programme "Réussir au Sénégal"…