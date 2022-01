Saint-Louis / Nano Crédit : La DER inaugure deux points (Marché Sor et Guedj Ndar)

La délégation de l'entrepreneuriat Rapide DER/FJ, a procédé ce Samedi 8 janvier 2021 à l'inauguration de deux points "NANO Crédit" de Saint Louis. Des autorités administratives locales et territoriales, commerçants, vendeurs ont, tous ont pris part à la cérémonie d’inauguration des points nano-crédit au Marché Sor et à Guet Ndar.

Le nano-crédit, un nouveau type de crédit moderne, varie entre 10.000 et 500.000 francs CFA remboursables en trois mois. Selon le délégué général de la DER Pape Amadou Sarr, la ville de Saint-Louis est ainsi dotée d'un camion frigorifique toute neuve estimé à 44 millions de FCFA de 10 tonnes pour venir en aide aux femmes qui sont dans la transformation. Poursuivant ses propos, ce dernier reste optimiste sur le nouveau produit nano crédit. "Ces résultats démontrent effectivement la pertinence et l'utilité de ce produit" qui assure l'inclusion, l'équité sociale et territoriale mais surtout l'autonomisation des femmes, dira-t-il.

La ville de Saint-Louis est dotée de deux points Nano Crédit destiné à 600 bénéficiaires des financements de la Der, pour un volume de 32 millions de FCFA. Depuis le démarrage de la DER, Saint-Louis a empoché 3 milliards de FCFA des financements de la DER/FJ pour plus de 21. 590 bénéficiaires. Une enveloppe de 250 millions a été remise au (GIE, associations, Mac-affaire.) pour 347 bénéficiaires. Selon lui, les bénéficiaires des financements de la DER, dans la région Saint-Louis, s’activent dans la pêche, l’agriculture, l’élevage, les services et l’artisanat. À ce jour, Soixante Sept nano crédit sont ouverts dans le pays, de Ziguinchor à Saint Louis en passant par Kaolack.

Pour rappel, dans cette journée, le directeur de la DER/FJ a aussi assisté avec le Maire Mansour Faye, à la pose de la première pierre d'une usine de glace au niveau de Guet Ndar pour terminer en beauté cette journée riche en émotions.