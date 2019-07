Saint-Louis / Moussa Baldé (ministre de l'agriculture) : " Avec l'encadrement et la maîtrise de l'eau, nous allons très vite atteindre l'auto-suffisance en riz "

Au terme d'une visite qu'il effectue dans l'axe Nord après sa nomination, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a affirmé l'engagement de l'État du Sénégal à faire de la culture rizicole l'un des piliers sur lesquels le gouvernement sénégalais compte s'appuyer pour le développement économique du pays. Et pour arriver à ce niveau, l'on doit impérativement s'appuyer sur la formation des acteurs agricoles et la maîtrise de l'eau.

C'est dans ce sens que le ministre a procédé au lancement des travaux d'aménagement de six cent hectares dans quatre communes du département de Podor.

Chemin faisant, le ministre Moussa Baldé a procédé également à l'inauguration du centre de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture à Saint-Louis.

Ce qui montre, souligne toujours le ministre, "qu'en s'appuyant sur l'encadrement à travers la formation et la maîtrise de l'eau, nous allons pouvoir atteindre notre objectif d'auto-suffisance en riz". Et en plus de cela, poursuit toujours le ministre, "il y a une fourniture en tracteurs et un centre polyvalent en construction".