Saint-Louis / Mise en œuvre du Pacasen : Les agents et élus des collectivités territoriales à l'école des passations de marché

Pour la mise en œuvre du Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal (PACASEN), l'Agence de développement municipale a procédé au lancement des actions de renforcement de capacités relatives à la passation des marchés publics.

L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a été choisie pour dérouler les sessions de formation à l’intention des 123 bénéficiaires de l’appui dudit programme, en rapport avec les modules liés à la réglementation et à la sensibilisation, de façon générale.

Pour la zone Nord regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, 19 bénéficiaires du programme sont concernés par ladite formation.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le secrétaire général de l'Agence de développement municipal souligne que "l'objectif de cette formation est de permettre aux participants d’avoir une vision exhaustive de la problématique, des enjeux et des perspectives de la passation de marchés publics". Et au cours de cette formation, poursuit-il toujours, "il s’agira de doter les participants de connaissances indispensables à l’exercice de la fonction de passation des marchés publics. Et les outiller pour l’identification des enjeux liés à la passation des marchés, son importance stratégique et son impact dans l’organisation de leurs communes". Entre autres questions sur lesquelles les participants seront formés et sensibilisés pour le respect et l'harmonisation de la passation de marchés au Sénégal...