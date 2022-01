Saint-Louis / Mary Teuw Niane solde ses comptes : « La coalition de Mansour Faye fait du « tib tank », les autres perdues par l’insuffisance d’adhésion de l’électorat, diffusent des fausses informations »

Le candidat de la coalition And Ak MTN Liggey Ndar à la ville de Saint-Louis, Mary Teuw Niane a mis à profit sa visite dans la Langue de Barbarie pour solder ses comptes avec ses adversaires politiques qui estiment qu’il travaille en parfaite collaboration avec le pouvoir, notamment Mansour Faye pour le contrôle de la commune de Saint-Louis.



Pour Mary Teuw Niane, cela relève de la pure contre vérité. « Cette visite nous a permis de mesurer combien nous sommes en avance dans la Langue de Barbarie et nous voyons arriver le 23 Janvier avec confiance, la victoire ici sur la Langue de Barbarie. C’est la raison pour laquelle des coalitions politiques ou des acteurs mal intentionnés diffusent l’information comme quoi, notre formation travaille pour Mansour Faye. C’est une pure contre vérité », regrette Mary Teuw Niane.



Pour lui, sa coalition And Ak MTN Liggey Ndar, est la seule formation qui n'est redevable à personne, ni d'une décision de Dakar encore moins du centre. « Le jour même où nous sommes allés déposer notre candidature, la coalition BBY prise de peur s’est précipitée dans une conférence de presse pour demander mon exclusion de l’APR et ma démission au poste de PCA. Nous sommes la seule coalition qui n’est pas redevable d’une décision de Dakar ou du centre. Notre parti c’est Saint-Louis et notre seule préoccupation reste Saint-Louis. Toutes les autres coalitions sont mandatées, désignées par le centre Dakar. Et sans aucun doute, elles ont toutes perdues. La coalition de Mansour Faye fait du « tib tank ».



Partout où on va le lendemain il passe. Les autres, perdues par l’insuffisance d’adhésion de l’électorat diffusent des fausses informations. Mais nous disons simplement aux Saint-Louisiens et Saint-Louisiennes, préoccupez vous d’une et d’une seule chose : la victoire de la coalition And Ak MTN Liggey Ndar », conclura le candidat Mary Teuw Niane...