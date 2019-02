Saint-Louis : Mary Teuw Niane à l’assaut des quartiers où l’Apr a perdu aux dernières législatives

S’il y a un quartier à Saint-Louis où la Coalition Benno Bokk Yakaar a subi un revers lors des élections législatives, c’est bien le quartier de Diamaguène. En effet, l’Apr et ses alliés avaient été battus dans ce fief lors des dernières élections. C’est pourquoi, conscient des enjeux et de l’importance que requièrent ces joutes présidentielles, le professeur Mary Teuw a pris son bâton de pèlerin pour aller à l’assaut de ce quartier dont l’électorat n’est pas négligeable, mais surtout laver l’affront qu’ils ont eu à subir en perdant dans ce quartier. «Aujourd’hui, a laissé entendre le coordinateur du comité électoral départemental, nous sommes revenus pour reprendre ce qui nous appartient, car Diamaguène et ses résidents représentent quelque chose de légitime pour nous. Nous entretenons de bonnes relations avec les populations et mieux encore, beaucoup de choses se sont passées depuis cette déroute et aujourd’hui, c’est des retrouvailles sincères que nous saluons fortement. Nous avons évalué les erreurs du passé et analysé la situation qui a prévalu, mais aujourd’hui nous avons la conscience tranquille car nous savons que la confiance est revenue avec cet esprit de retrouvailles», a laissé entendre Mary Teuw Niane, avant d’ajouter que « beaucoup de responsables, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des acteurs de développement, que ce soit les présidentes de groupements féminins et autres entités, tous ont reconnu que les choses ont changé et qu’elles vont continuer à changer et cela dans toutes les sphères de la vie sociale.» Une vision entièrement partagée par la porte-parole des femmes de ce quartier.

Sophie Ndiaye, ancien responsable libérale et ses camarades, séduites par la pertinence de MTN dans ses discours, ont décidé de se positionner désormais à ses côtés et de partager ses idées.

« Vous êtes un vrai leader, un homme de conviction. Nous regrettons d’avoir tardé à vous découvrir », a-t-elle lancé à l’endroit de l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

D’autres femmes représentantes ou membres d’associations ont également abondé dans le même sens.

«Vous pouvez compter sur l’engagement des femmes car vous nous avez soutenues et honorées dans toutes nos activités», ont-elles déclaré...

Après le quartier Diamaguène, Mary Teuw Niane a terminé cette sortie pour ce cinquième jour de campagne électorale par un meeting organisé par les militants et sympathisants de la Coalition BBY à SekouMar.