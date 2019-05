Saint-Louis / Marche de protestation contre les violences faites aux femmes : Les Saint-Louisiennes déversent leur colère « Ça suffit. Daffa Doy »

Main dans la main, les anciennes élèves de l'école Ameth Fall Braya ont marché ce matin pour dire halte à cette violence, notamment les cas de viols et de violences conjugales auxquels font face les femmes dans la société sénégalaise.

Cette marche intervient après deux cas de violence suivi de meurtres faits sur des femmes à Thiès et Tambacounda.

Une marche de protestation qui a pris le départ à l'école Khayar Mbengue pour se terminer à l'île de Saint-Louis.

"Nous demandons au gouvernement et aux ONG de lutter contre cette violence pour que cela cesse une bonne fois pour toutes", invite Mme Sama Benjelloun, la coordinatrice de la convergence des anciennes élèves du Lycée Ameth Fall Braya.

Ces femmes demandent également l'application stricte de la loi sur la peine de mort pour face aux auteurs de ces cas de violence sur les femmes…