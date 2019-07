Saint-Louis / Marche de protestation : La population de la commune de Mbane s'insurge contre la vente d'un bail de 8.000 hectares

En marche de protestation ce samedi, la commune de Mbane et les villages environnants s'insurgent contre la vente d'un bail de 8.000 hectares de Cheikh Hamidou Kane.

"Nous nous opposons à la vente d'un bail de 8.000 ha de Cheikh Hamidou Kane implanté au cœur de la commune de Mbane", dénonce le premier adjoint au maire de la commune de Mbane, Mr Idrissa Fall.

Ces populations invitent les autorités et au plus haut niveau le président de la République, à s'auto-saisir du dossier.

"Si cette situation persiste les 105 villages de la commune de Mbane se mobiliseront et s'opposeront de toutes leurs forces à cette tentative, au prix même de notre vie", laisse entendre le porte parole des différents villages de la commune de Mbane, Mr Boya Fall…