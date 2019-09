Saint-Louis : Mamadou Saliou Sow (Secrétaire d’État auprès du ministre de la justice) annonce une révision du Code de procédure pénale pour désengorger les prisons.

Dans le cadre de ses tournées régionales, le Secrétaire d’État auprès du ministre de la justice, chargé des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, était dans la capitale Nord.



Au terme d'une visite à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis, le Secrétaire d’État annonce que le code de procédure pénale et le code pénal seront modifiés pour désengorger les prisons.



" Nous devons nous battre pour qu'il n'y ait plus de longue détention préventive. Et le président de la République a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de modifier le code de procédure pénale et le code pénal pour faire en sorte que le désengorgement des prisons soient une réalité".



Mamadou Saliou Sow note également que même si la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis est la plus vieille prison du pays, des efforts sont en train d'être faits pour une meilleure amélioration des conditions de vie des détenus…