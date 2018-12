Saint-Louis/Maïmouna Ndoye SECK aux impactés des travaux de réhabilitation de l'aéroport Dakar-Bango : « Toutes les dispositions seront prises pour qu’ils soient dédommagés et que les compensations nécessaires seront versées »

Lors de sa visite prévue ce vendredi à Saint-Louis, le Président Macky SALL procédera au lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport Dakar-Bango.

Un projet qui entre dans le cadre d’un vaste programme de reprise et de mise aux normes de sites aéroportuaires du Sénégal.

A cet effet, lors de la tournée qu'elle effectue présentement dans la région Nord, Maïmouna Ndoye SECK, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires a présidé à la gouvernance de Saint-Louis, un comité régional de développement spécial portant sur la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport Dakar-Bango.

Lors de cette cérémonie, le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires a souligné que ce projet est un pilier du « Hub aérien sous-régional inscrit dans le Plan Sénégal émergent (PSE). »

« La rénovation de l’aéroport de Saint-Louis fait partie d’un programme global à exécuter par la société Transcon pour un montant total estimé à 100 milliards FCFA. Il devrait nous permettre de faire du Sénégal le premier hub de l’Afrique de l’Ouest », souligne Maïmouna Ndoye SECK.

Le ministre a rassuré également les populations impactées par les travaux de réhabilitation de l’aéroport. Selon elle, ces dernières ont été recensées par un comité départemental. « Toutes les dispositions seront prises pour qu’elles soient dédommagées et que les compensations nécessaires seront versées », rassure t-elle.