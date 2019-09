Saint-Louis / Magal des 2 rakaa : L'œuvre de Serigne Amadou Ndiaye Ndiack revisitée et proposée comme modèle pour la jeune génération

La journée dédié au Saint Coran dans le cadre des activités des deux rakaa de Saint-Louis a vécu ce week-end dans la ville tricentenaire.

Pour cette année, la journée à été parrainée par Serigne Amadou Ndiaye Ndiack qui était un grand érudit et fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis plus particulièrement à Guèt Ndar.

Cette journée a été une occasion pour les musulmans, les disciples et les différents dahira de Saint-Louis de revisiter l'œuvre de ce grand érudit de l'islam à travers un concours de récital du Saint Coran et une exposition sur la vie de l'homme en question.

Né en 1875 à Saint-Louis, Serigne Amadou Ndiaye Ndiack à entrepris plusieurs tournées dans les foyers religieux du Sénégal et dispensait généreusement son savoir à ceux qui le souhaitaient. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et poèmes sur le Prophète, le droit de succession et sur son marabout Cheikhoul Khadim.





Il est décédé à Saint-Louis en Décembre 1961 et a été enterré au cimetière Thiaka Ndiaye de la vielle ville...