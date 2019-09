Saint-Louis / Magal des 2 Rakaa : La ville dans la ferveur de l'événement (images)

À quelques heures de la célébration de la 44ème édition du Magal des 2 Rakaa de Saint-Louis, l'effervescence s’est partout installée dans la ville.

La gouvernance est prise d'assaut par les fidèles venus des différents coins et recoins du pays pour se recueillir. La place Faidherbe et la gouvernance vibrent au rythme des Khassidas en attendant la prière et la cérémonie officielle qui va clôturer l'événement...