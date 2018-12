Saint-Louis / Macky Sall répond à ses détracteurs : « Nous sommes dans le temps de l'action et le temps de l'action, c'est la construction des infrastructures, de pistes et routes! »

Depuis quelques temps, l’opposition sénégalaise continue de multiplier ses sorties musclées contre le régime en place. Surtout récemment avec le groupe consultatif de Paris, certains responsables de l’opposition soutenaient que la dette ne profite pas aux sénégalais. De plus, ces membres de l’opposition sénégalaise accusaient le président Macky Sall d’être en train de faire une campagne électorale déguisée.



Profitant du lancement du programme des travaux de réhabilitation des aéroports du Sénégal, le président de la République minimise ces déclarations fracassantes de l’opposition. « Nous sommes dans le temps de l'action et le temps de l'action, c'est la construction des infrastructures de pistes et routes », lance le président Macky Sall à ses détracteurs.



Poursuivant toujours son discours, le président Macky Sall estime que «lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé que la plupart des aéroports du Sénégal se trouve dans un état de délabrement et aucune solution n'est prise. C'est cela que nous voulons pallier d’où tout le sens de ce programme.»



Il annonce par ailleurs que les efforts seront poursuivis avec la reconstruction et la mise aux normes internationales qui constituent un moyen de développer nos potentialités.



Pour rappel, le président de la République Macky Sall est en tournée de 48 heures dans la région Nord. Où il procédera demain au lancement des travaux d'assainissement de la ville de Saint-Louis, mais également la réfection de la place Faidherbe de Saint-Louis.