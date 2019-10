Saint-Louis / Lutte contre le VIH SIDA : "La prévalence est faible au niveau national, mais très élevée dans certains groupes vulnérables"

L'annonce est du docteur Cheikh Tidiane Ndour, le chef de la division de lutte contre le SIDA et des IST au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



En effet, le docteur Cheikh Tidiane Ndour, "la prévalence est faible au niveau national, mais très élevée dans certains groupes vulnérables". Il renseigne également que "les personnes les plus touchées sont les professionnelles du sexe, les hommes qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs semblables, les utilisateurs de drogue par voie injectable, et les détenus".